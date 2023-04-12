"Готовность 90%". Арестович назвал сроки наступления украинской армии и от чего они зависят
Контрнаступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц.
Об этом в программе Марка Фейгина сообщил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, главная причина, по которой задерживается контрнаступление, - это состояние грунта.
"Чтобы танк пошел - нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта. Это минимум 2-3 недели конкретной солнечной погоды. А по прогнозу дождик еще недели две. Так что только погода держит, а контрнаступление готово на 90%", - сказал Арестович.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом.
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Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.
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