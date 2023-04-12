Контрнаступление Украины готово на 90%, но начнется не раньше, чем через месяц.

Об этом в программе Марка Фейгина сообщил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, главная причина, по которой задерживается контрнаступление, - это состояние грунта.

"Чтобы танк пошел - нужно 30 см просохшего до состояния бетона грунта. Это минимум 2-3 недели конкретной солнечной погоды. А по прогнозу дождик еще недели две. Так что только погода держит, а контрнаступление готово на 90%", - сказал Арестович.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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