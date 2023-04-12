В США подсчитали потери ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В украденных у Пентагона документах содержатся данные о том, что, по подсчетам США, украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тысячу человек.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

"Из множества просочившихся секретных файлов: правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения были убиты или ранены от 124 000 до 131 000 украинских солдат – это более чем в пять раз больше, чем Киев публично обнародовал", – написал Томлинсон.

Скриншот из Твиттера Лукаса Томлинсона

Ранее CNN со ссылкой на украденные документы приводила эти же данные. Компания сообщила, что по состоянию на февраль российские войска потеряли 43 000 погибшими (всего, с учетом раненых - от 189 500 до 223 000 человек). Украина же потеряла до 17 500 убитых (всего с учетом раненых и санитарных потерь - от 124 500 до 131 000 человек).

К годовщине войны мы разбирались, какие потери среди военных и среди мирных жителей понесла Украина за этот жестокий год. Также мы приводили данные из разных источников о потерях российских войск.

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