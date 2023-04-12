В украденных у Пентагона документах содержатся данные о том, что, по подсчетам США, украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тысячу человек.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

"Из множества просочившихся секретных файлов: правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения были убиты или ранены от 124 000 до 131 000 украинских солдат – это более чем в пять раз больше, чем Киев публично обнародовал", – написал Томлинсон.

Ранее CNN со ссылкой на украденные документы приводила эти же данные. Компания сообщила, что по состоянию на февраль российские войска потеряли 43 000 погибшими (всего, с учетом раненых - от 189 500 до 223 000 человек). Украина же потеряла до 17 500 убитых (всего с учетом раненых и санитарных потерь - от 124 500 до 131 000 человек).

К годовщине войны мы разбирались, какие потери среди военных и среди мирных жителей понесла Украина за этот жестокий год. Также мы приводили данные из разных источников о потерях российских войск.