Мобилизация в Украине еще не завершена, потому что не выполнен план по набору призывников. Однако Генштаб справляется с компенсацией потерь "в спокойном, постепенном темпе", и нехватку живой силы ВСУ не испытывают.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК "Украина".

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", - сказал он в интервью РБК "Украина".

Как писала "Страна", издание CNN проанализировало "утечки Пентагона" и сообщило, что Украина потеряла до 20 тыс. военных погибшими, а Россия - вдвое больше.

При этом украинский посол заявил, что украинцы готовы воевать до последнего человека, и назвал уровень потерь "ужасным".

Тем временем война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.