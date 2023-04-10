Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в "Интернациональный легион" иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.

Об этом Резников сказал на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе.

Министр предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать работать в Украину.

"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, иностранный легион готов открыть двери", - добавил Резников.

Как известно, Украина сейчас стремится получить от западных союзников истребители F-16. Однако сроки обучения на них составляют около четырех лет.

Отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг отмечает, что, украинцы легко приспособились к Himars и "Джавелинам", но F-16 - это "совершенно другая игра".

Ранее командующий Воздушных сил рассказал, почему Украине необходимы истребители F-16. Он перечислил проблемы, которые помогут решить американские самолеты в небе Украины.