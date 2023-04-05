Война может закончиться в этом году, а Украина не пойдет на мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", - сказал Резников.

Кроме того, он прокомментировал слова премьера Чехии о том, что у Украины есть один шанс на контрнаступление.

"Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер, и он все равно закладывает очень полезный для нас месседж - европейские страны должны более мощно объединиться и усилить помощь Украине", - сказал Резников.

Также он исключил вероятность подписания мирных переговоров, заявив, что Зеленский на это не пойдет.

"Во-вторых, украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться... Третье - парламент Украины отражает мнение народа. Потому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", - заявил он.

По его словам, переговоры возможны на условиях Украины после вывода российских войск с дальнейшим согласованием по репарациях и контрибуциях.

Напомним, глава Комитета начальников штабов США Марк Милли на прошлой неделе заявлял, что Украина вряд ли сможет одержать победу в этом году.