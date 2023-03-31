Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео испытания переданных Украине бронеавтомобилей Stryker и Cougar и лично проехался в одной из военных машин.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

На видео можно заметить, что Резников лично протестировал военную технику, проехавшись в одной из бронемашин.

Ранее мы писали, что накануне министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые прибыли в Украину. Он лично прокатился на западной бронетехнике.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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