Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео тест-драйва британского танка "Челленджер".

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", - заявил Резников.

Напомним, посол Украины в Британии сообщил, что Лондон удвоит число обещанных Киеву танков Challenger и увеличит поставки САУ.

27 марта Резников заявил, что западная бронетехника уже передана десантно-штурмовым войскам.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.