Западная бронетехника уже находится на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и опубликовал фото, на котором размещены британский танк Challenger, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкая БМП Marder.

Накануне Spiegel сообщил, что в Украину уже доставили 18 танков Leopard 2 от Германии. Таким образом, Киев получил все обещанные ранее Германией машины. Также в Украину прибыли около 40 БМП Marder, которые Германия обещала поставить ранее.

А Испания обещает отправить Украине танки Leopard уже на этой неделе.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.