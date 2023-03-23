Испания отправит Украине танки Leopard 2А4 в конце следующей неделе после того, как они пройдут последние испытания на полигоне.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

"Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне", - говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе Испания завершила обучение десяти украинских экипажей управлению танками Leopard 2.

Сообщалось, что Испания передаст Украине до десяти танков Leopard 2.

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