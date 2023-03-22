В США назвали более точные сроки ускоренных поставок танков для Украины.

Об этом сегодня сказал представитель Пентагона Пэт Райдер, пишет Deutsche Welle.

Он заявил, что США планируют поставить Украине ранее обещанные танки Abrams уже к осени и подтвердил, что речь идет о моделях M1A1.

На вопрос о том, каким был бы график поставок танков модификации M1A2, Райдер ответил, что правительство США изначально не ориентировалось на определенные даты, предполагая, что для отправки Abrams потребуется больше года.

Напомним, СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне вчера сообщали, что ускорение поставок будет осуществляться за счет передачи Украине более старых модификаций M1A1 вместо новых M1A2.

При этом президент Зеленский заявлял, что если танки Abrams прибудут в Украину к августу, будет "слишком поздно".

Ранее в Пентагоне признавали, что на складах армии США сейчас нет необходимых танков Abrams для Украины. По данным Politico, единственный завод в США по сборке танков Abrams для Украины занят заказами для Польши и Тайваня.

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