В Украину прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Таким образом, Киев получил все обещанные ранее Германией машины.

Об передаче танков в понедельник, 27 марта, пишет Spiegel.

Также, по данным журнала, в Украину прибыли около 40 БМП Marder, которые Германия обещала поставить ранее.

Кроме того, Украина получила восемь танков "Леопард 2" от Норвегии. Подготовка личного состава для управления ими сейчас идет в Польше.

Также сообщалось, что первые танки Leopard 1 от Нидерландов, Дании и Германии поступят в Украину в начале мая.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.