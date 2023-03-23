В украинских прифронтовых городах был замечен бронированный автомобиль Eagle I, который производит швейцарская компания Mowag. Теперь власти Швейцарии выясняют, как техника могла попасть в Украину, поскольку из-за нейтралитета страны она не передает оружие воюющим сторонам.

Об этом говорится в публикации Neue Zurcher Zeitung.

Колесное бронированное авто попало в объектив испанского фотографа Хосе Колона, который работал в городе Часов Яр Донецкой области. Также его заметили на фото многодневной давности агентства AFP из Авдеевки.

Оба города находятся возле нынешней линии фронта. Неизвестно, на снимках, один и тот же Eagle I или два разных автомобиля.

Ранее Швейцария запретила европейским государствам реэкспорт в Украину своего военного оборудования, которое есть у них в наличии, поэтому каким образом швейцарская техника оказалась в зоне боевых действий, непонятно, пишет NZZ.

В середине марта мы писали, что правительство Швейцарии заявило о том, что покупатели швейцарских военных изделий не могут поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны.

Вскоре после этого президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу швейцарского оружия в Украину.