Президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу швейцарского оружия в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

"Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", – сказал Берсе.

Швейцария, не являющаяся членом Европейского Союза, следовала примеру блока по вопросу санкций против России, однако в настоящее время она проявляет меньшую гибкость по отношению к своему военному нейтралитету, говорится в публикации.

Несмотря на давление со стороны Украины и союзников, Швейцария продолжает блокировать страны, владеющие оружием швейцарского производства, от его реэкспорта в Украину.

На сегодняшний день запросы от Германии, Испании и Дании были отклонены Берном в соответствии с законом о военной технике, который запрещает любой реэкспорт, если страна-получатель находится в международном вооруженном конфликте. Берсе сказал, что политика страны базируется на "приверженности миру, гуманитарному праву, посредничеству, где это возможно", пишет The Guardian.

Между тем в Швейцарии началась утилизация 60 зенитно-ракетных комплексов Rapier, которые страна отказалась перед этим передавать Украине.

По данным местной прессы, планы утилизировать комплексы появились еще в 2019 году. И, несмотря на призывы передать ЗРК Украине, они не были изменены.

Rapier - это комплексы ближнего радиуса действия, бьющие на 8 километров. Их начали производить еще в 1960-х годах.

Ранее мы писали, что Швейцария запретила Германии поставлять боеприпасы своего производства в Украину.

Также "Страна" сообщала, что Швейцария ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.