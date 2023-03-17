Бельгия поставит Украине 80 бронированных многоцелевых машин и 150 военных грузовиков.

Об этом сообщает Die Zeit.

По данным Минобороны Бельгии, со следующей недели в Украину должны поставить 150 военных грузовиков и 80 бронированных многоцелевых машин.

Правительство уже приняло такое решение в конце января. В настоящее время транспортные средства прошли технический осмотр и капитальный ремонт, сообщил представитель министерства, говорится в публикации.

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