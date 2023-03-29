Министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые накануне прибыли в Украину. Он лично прокатился на западной бронетехнике.

Об этом министр обороны сообщил в Twitter.

"Marder - отличный образец немецкого качества. Я пробовал это сам. С нетерпением ждем скорого приручения леопардов", - написал Резников.

По данным Spiegel, в Украину прибыло около 40 БМП Marder.

Ранее Резников уже публиковал фото с немецкой боевой машиной пехоты, а также британским танком Challenger, американскими бронемашинами Stryker и Cougar. Все они уже находятся на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск.

Кроме того, министр обороны опубликовал видео тест-драйва британского танка "Челленджер".

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