Резников показал прибывшие в Украину немецкие БМП Marder и проехался на одной из них. Видео
Министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые накануне прибыли в Украину. Он лично прокатился на западной бронетехнике.
Об этом министр обороны сообщил в Twitter.
"Marder - отличный образец немецкого качества. Я пробовал это сам. С нетерпением ждем скорого приручения леопардов", - написал Резников.
По данным Spiegel, в Украину прибыло около 40 БМП Marder.
Ранее Резников уже публиковал фото с немецкой боевой машиной пехоты, а также британским танком Challenger, американскими бронемашинами Stryker и Cougar. Все они уже находятся на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск.
Кроме того, министр обороны опубликовал видео тест-драйва британского танка "Челленджер".
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