Португалия объявила, что передала Украине три танка Leopard 2A6. Об этом сообщает Twitter Министерства национальной обороны Португалии.

"3 танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Они доставлены, как было определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ писали, что Португалия передумала давать Украине танки, однако власти настаивали, что передача состоится.

Накануне министр обороны Резников заявил, что западная бронетехника уже находится на вооружении подразделений десантно-штурмовых войск и опубликовал фото с британской, немецкой и американской техникой.

Также Резников показал видео тест-драйва поступившего в Украину британского танка Challenger 2.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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