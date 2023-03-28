В числе захваченных у россиян танков есть 15 танков Т-90 "Прорыв". Т-90М - один из самых современных российских танков, разрабатываемый с начала нулевых.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.

Украинские военные, которые эксплуатируют трофейные танки, рассказывают, что он очень похож на Т-72, но обладает более сильной динамической защитой и модернизированной пушкой.

На танк установлен комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора". Она нужна для защиты от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической командной системой наведения или корректируемых артиллерийских боеприпасов.

"Штора якобы должна защитить танк от управляемых противотанковых ракет путем формирования электромагнитного поля вокруг машины", - говорится в видео.

На трофейных танках обнаружены французское оборудование связи и микросхемы, купленные в обход санкций. Военные говорят, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западная бронетехника уже передана десантно-штурмовым войскам.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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