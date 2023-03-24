Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него впервые вошли три инженерных танка Dachs.

Об этом сообщает правительство Германии.

Также Украина получила 70 пулеметов M-G3 для немецких танков и БМП и 30 датчиков для обнаружения вражеских дронов.

Отметим, что танк Pionierpanzer 2A1 Dachs (также называется Барсук) - это спецтехника, которая является вспомогательной инженерной машиной на базе Leopard 1. Она снабжена огромной гидравлической экскаваторной стрелой и мощным бульдозерным отвалом. Его основными задачами является освобождение дорог от завалов, очистка площадей, создание окопов и траншей, а также проведение любых строительных работ, где требуется мощная грузовая спецтехника.

Отметим, что за последнее время Норвегия передала Украине восемь танков "Леопард 2", а Франция - колесные танки AMX-10 RC.

Еще через неделю Испания обещает отправить Украине танки Leopard 2А4, а США хотят ускориться с передачей своих Abrams.

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