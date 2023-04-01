Украина вряд ли сможет одержать победу в этом году и выгнать все российские силы со своих территорий. Ведь это очень сложная задача.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Defense One.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году", - сказал Милли.

Освободить от россиян все украинские территории - это "очень, очень сложная военная задача".

"Мы видим пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это (деоккупировать территории - Ред.) невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача", - говорит глава Комитета начальников штабов США.

Напомним, разведка США также считает, что Россия не сможет захватить Донецкую область в этом году.

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