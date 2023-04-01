США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $2,6 миллиарда, в который войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики. Пакет объявят в понедельник, 3 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Пакет состоит из двух частей. Первая, на 2,1 миллиарда долларов, финансируется из инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывают у производителей, а не берут из запасов американских вооруженных сил. Остальные 500 миллионов долларов, которые приходятся на боеприпасы, поступят в рамках президентской инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет Джо Байдену в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

По данным Reuters, в пакет военной помощи войдут боеприпасы, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, дополнительные снаряды для комплекса противовоздушной обороны NASAMS, а также мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины.

Содержание пакета еще может измениться в течение выходных.

В начале февраля США выделяли новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.

На днях Япония выделила Украине новый пакет помощи на $470 млн на разминирование и энергетическую инфраструктуру.