Правительство Японии выделило Украине новый дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 470 миллионов долларов. Эти деньги, в частности, пойдут на разминирование территорий и восстановление критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

В рамках помощи Япония купит оборудование, необходимое для разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры Украины.

В МИД Японии добавили, что о этом пакете помощи сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев.

"Япония будет продолжать поддерживать и поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая членов G7", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, в начале года Япония выделит Украине $5,5 млрд помощи.

Также мы писали, что Япония ввела новые санкции против РФ. В списке глава концерна "Калашников", замминистра обороны и ЧВК "Вагнер".

Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

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