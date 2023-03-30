Белый дом заявил, что США пока не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной военной помощи.

Также о том, что у США нет никаких доказательств серьезных уголовных нарушений, касающихся помощи Украине от Агентства США по международному развитию (USAID), заявила генеральный инспектор USAID Николь Анджарелла.

По ее словам, с момента, когда было обнародовано обращение с призывом сообщать об обмане, ее офис получил 178 обращений, которые касались Украины. Это на 556% больше обращений за предыдущие 11 месяцев.

Анджарелла сообщила, что существует два открытых расследования и пять на предварительных стадиях, в рамках которых проводится более детальная проверка и предпринимаются дополнительные шаги, чтобы увидеть, подпадают ли случаи под расследование.

"О примере серьезного нарушения, заговорщической системе торгов, нам сообщил один из главных подрядчиков USAID, работающий в Украине. Это пример распространенной схемы обмана, которую мы видим в наших программах по всему миру. В этом случае подрядчик сообщил о нем раньше, когда подписал договор", - сказала Анджарелла.

Сбор обращений с жалобами начался с приезда инспекторов США в Украину в конце января.

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