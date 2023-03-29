Решение еще должны утвердить на заседании Бундестага

Германия выделит 12 млрд евро на помощь Украине. Бюджетный комитет Бундестага утвердил соответствующее финансирование до 2032 года.

Об этом сообщает AFP.

Деньги должны быть использованы для прямых поставок оружия в Украину и для замены вооружения бундесвера, чьи запасы были истощены поставками в Украину.

На текущий год комитет утвердил так называемые перерасходы в размере 3,24 млрд евро, которые еще не включены в предыдущий бюджет. На последующие годы до 2032 года комитет утвердил в общей сложности 8,82 миллиарда евро.

Комитет одобрил закупку десяти новых самоходных гаубиц типа 2000 в качестве замены систем, которые Бундесвер уже передал Украине. Решение также предусматривает опцион на покупку еще 18 таких самоходных гаубиц.

Ранее Spiegel сообщал, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы в пять раз. Газета писала о росте с трех до 15 млрд евро.

Накануне Германия передала Украине боевые танки "Leopard 2". При чем даже больше, чем было согласовано - 18 вместо 14. Также начались поставки немецких БМП Marder.

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