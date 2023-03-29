Германия выделит 12 млрд евро на помощь Украине. Бюджетный комитет Бундестага утвердил соответствующее финансирование до 2032 года.

Об этом сообщает AFP.

Деньги должны быть использованы для прямых поставок оружия в Украину и для замены вооружения бундесвера, чьи запасы были истощены поставками в Украину.

На текущий год комитет утвердил так называемые перерасходы в размере 3,24 млрд евро, которые еще не включены в предыдущий бюджет. На последующие годы до 2032 года комитет утвердил в общей сложности 8,82 миллиарда евро.

Комитет одобрил закупку десяти новых самоходных гаубиц типа 2000 в качестве замены систем, которые Бундесвер уже передал Украине. Решение также предусматривает опцион на покупку еще 18 таких самоходных гаубиц.

Ранее Spiegel сообщал, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы в пять раз. Газета писала о росте с трех до 15 млрд евро.

Накануне Германия передала Украине боевые танки "Leopard 2". При чем даже больше, чем было согласовано - 18 вместо 14. Также начались поставки немецких БМП Marder.