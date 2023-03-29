Правительство Сербии, которое ранее заявило, что не продало ни одной единицы оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, отправило четыре грузовика помощи Украине.

Об этом сообщило представительство ЕС в Сербии.

"Грузовики содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры, которой Сербия решила поделиться с народом Украины. Российская агрессия против Украины вызвала многочисленные проблемы, и на сегодняшний день более 17 миллионов украинцев нуждаются в определенном виде помощи", - заявил глава представительства ЕС в Сербии Эмануэле Жофре.

Глава сербского правительства Ана Брнабич, в свою очередь, заявила, что "Сербия выражает солидарность с населением Украины и осуждает все нападения на гражданское население и объекты в этой стране и любое применение силы, противоречащей международному праву".

Ранее министр экономики Сербии Раде Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, объяснив это тем, что Сербия находится под огромным давлением из-за отказа это сделать. Но позже в правительстве страны от этих планов открестились.

Как мы писали, аналитики сообщали о тайных поставках Украине сербского вооружения, но Белград это отрицает.