Сербия отправила четыре грузовика помощи Украине с комплектующими для поврежденной энергоструктуры
Правительство Сербии, которое ранее заявило, что не продало ни одной единицы оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, отправило четыре грузовика помощи Украине.
Об этом сообщило представительство ЕС в Сербии.
"Грузовики содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры, которой Сербия решила поделиться с народом Украины. Российская агрессия против Украины вызвала многочисленные проблемы, и на сегодняшний день более 17 миллионов украинцев нуждаются в определенном виде помощи", - заявил глава представительства ЕС в Сербии Эмануэле Жофре.
Глава сербского правительства Ана Брнабич, в свою очередь, заявила, что "Сербия выражает солидарность с населением Украины и осуждает все нападения на гражданское население и объекты в этой стране и любое применение силы, противоречащей международному праву".
Ранее министр экономики Сербии Раде Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, объяснив это тем, что Сербия находится под огромным давлением из-за отказа это сделать. Но позже в правительстве страны от этих планов открестились.
Как мы писали, аналитики сообщали о тайных поставках Украине сербского вооружения, но Белград это отрицает.