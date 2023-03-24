Сегодня 24-я годовщина начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО, в результате которых Сербия фактически лишилась части своей территории - Косово.

В связи с этим посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду, что сербы "забудут обиду".

"Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х, включая воздушную кампанию НАТО. Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах", – заявил американский посол в Твиттере.

"Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии… Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений", - добавил посол США.

На эти слова уже отреагировал президент Сербии Александр Вучич.

"Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы", – сказал Вучич, выступая на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками по сей день.

Незадолго до войны в Украине президент Сербии в ответ на требования Киева осудить Россию предложил Владимиру Зеленскому осудить бомбежки Югославии НАТО.

Ровно год назад умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая лично участвовала в выборе целей во время бомбардировки Югославии силами НАТО.