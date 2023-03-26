Президент Сербии Александр Вучич ожидает ускоренного вступления Украины в Европейский союз в связи с нынешней войной.

Об этом он заявил в эфире Pink TV.

Вучич полагает, что уже в июне должен произойти "большой поворот Украины на европейский путь".

По его словам, будут приняты решения о немедленном начале переговоров и вступлении в ЕС, потому что, по его мнению, США намерены создать отдельный блок внутри Европы. "Это будет Польша, страны Балтии и Украина. Это страны, которые по площади больше Франции и Германии. Ясно, что они станут самыми могущественными в Европе и будут под прямым управлением США", — считает Вучич.

Кроме того, Вучич сказал, что узнал от президента России о скором начале войны больше года назад.

"Не потому, что Путин мне что-то сказал. Я понял, что должно было произойти в Украине. Он мне этого не сказал. Тогда он и трех минут не говорил об Украине. Тогда я понял, что решение принято", — сказал Вучич.

Ранее глава Европарламента заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году.

Между тем экс-глава Еврокомиссии считает, что Украину не скоро примут в Евросоюз.