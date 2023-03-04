Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Об этом сообщается на официальных каналах главы государства.

Главной темой встречи станет европейская интеграция Украины, ее перспективы и ближайшие этапы.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", - написал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует.