Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 4 марта.

Главное из заявлений президента:

Подвел итог визита в Украину председателя Европарламента Роберты Метсолы, поблагодарив ее за помощь на пути к интеграции. Выразил надежду, что в этом году сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства Украины в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. Рассказал о том, что утром был на связи с командующими. Поблагодарил всех и каждого, кто воюет за Украину. Особо отметил бойцов, защищающих Бахмут, в частности, воинов 56-й отдельной мотопехотной бригады, 67-й и 93-й отдельных механизированных бригад и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Напомним, сегодня председатель Европарламента Роберта Метсола после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове заявила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в этом году.

В свою очередь, Владимир Зеленский также отметил, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца нынешнего года.

Ранее мы рассказывали, что сегодня заместитель командира батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта на Донбассе. По его словам, "каждый час в Бахмуте сейчас, как ад".