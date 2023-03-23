Парламентский комитет Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО
Комитет по иностранным делам парламента Турции единогласно поддержал вступление Финляндии в НАТО.
Об этом сообщает финское издание Yle.
Теперь предстоит голосование в сессионном зале парламента. Издание предполагает, что это произойдет на следующей неделе.
Отметим, что сегодня президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО. По его словам, Анкара увидела искренние шаги Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед Турцией для членства в НАТО.
Что касается Швеции, то Эрдоган заявил, что она не выполнила своих обязательств перед Турцией, а потому голосовать за вступление Швеции в НАТО турецкий парламент пока не будет.
Турция и Венгрия - две единственные страны-члены НАТО, парламенты которых ещё не ратифицировали вступление а Альянс Финляндии и Швеции.
Парламент Венгрии намерен проголосовать по вопросу членства Финляндии в НАТО 27 марта, о членстве Швеции решение будет принято позже.