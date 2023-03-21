Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Об этом на пресс-конференции заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, трансляция велась в его Фейсбуке.

"Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока в Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше", - сказал Сийярто.

Имеется в виду украинский закон о языке, который в Венгрии также назвали препятствием для поездки в Киев премьер-министра Виктора Орбана. Позиция Венгрии заключается в необходимости дать возможность этническим венграм Закарпатья получать школьное образование на родном языке.

"Украинский закон о языке противоречит всем принципам Евросоюза, и это само по себе является препятствием для визита", – заявляли ранее в канцелярии премьера.

Напомним, Венгрия и Румыния осудили принятый Верховной Радой закон о национальных меньшинствах, который входит в пакет условий, которые должна выполнить Украина как кандидат в члены ЕС.

Ранее мы писали, что недавно в Офисе президента назвали Венгрию "адвокатом дьявола" за призывы к переговорам по Украине.

Кроме того, накануне Венгрия также заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Владимира Путина.