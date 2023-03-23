Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в Североатлантический Альянс.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

"Финляндия сделала еще один шаг к членству в НАТО", - пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

А президент Турции Эрдоган заявил о готовности Турции провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО. По его словам, Анкара увидела искренние шаги Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед Турцией для членства в НАТО.

Между тем, сообщалось, что Венгрия отложила ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО до конца марта. Сначала ратификацию в Будапеште ожидали к концу 2022 года, а затем после возвращения парламента с рождественских каникул. То есть ее переносят уже четвертый раз.

Также мы писали, что глава Пентагона призвал Венгрию и Турцию быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он напомнил, что Венгрия и Турция - последние из 30 стран - членов НАТО, которые отказываются предоставить членство финнам и шведам.