Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны - члены НАТО быстрее ратифицировать документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

Призыв прозвучал 13 октября на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе.

"Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в альянс", - сказал Остин.

Он напомнил, что Венгрия и Турция - последние из 30 стран - членов НАТО, которые отказываются предоставить членство финнам и шведам. Другие государства уже подписали ратификационные документы, заявил Остин.

.@SecDef: We were joined today by Finland and Sweden, two proud democracies that are close to joining @NATO. Their decision to apply for membership is an historic step. #WeAreNATO pic.twitter.com/Ptf4wSIjjI