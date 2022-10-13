Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны - члены НАТО быстрее ратифицировать документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

Призыв прозвучал 13 октября на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе.

"Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в альянс", - сказал Остин.

Он напомнил, что Венгрия и Турция - последние из 30 стран - членов НАТО, которые отказываются предоставить членство финнам и шведам. Другие государства уже подписали ратификационные документы, заявил Остин.

.@SecDef: We were joined today by Finland and Sweden, two proud democracies that are close to joining @NATO. Their decision to apply for membership is an historic step. #WeAreNATO pic.twitter.com/Ptf4wSIjjI October 13, 2022

Как писала "Страна", 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы о присоединении стран к блоку.

Вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. В Турции заявили, что не ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не выполнят несколько требований Анкары.