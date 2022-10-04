Большинство правящей партии Венгрии "Фидес" проголосовало против предложения Венгерской социалистической партии (MSZP) назначить 4 октября датой парламентского голосования по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщил автор предложения, оппозиционный депутат Берталан Тот, передает Euractiv.

Кроме Венгрии, Турция является единственным членом НАТО, еще не ратифицировавшим присоединение двух стран к военному альянсу.

Напомним, 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столенберг назвал это "историческим моментом".

Также писали, что президент США Джо Байден, а затем лидер Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Вместе с тем, как сообщалось, Финляндия и Швеция станут членами НАТО только после того, как необходимые для этого документы ратифицируют все входящие в Альянс страны. А с этим могут быть проблемы из-за позиции Турции, о чем мы ранее рассказывали.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, протокол о приёме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 24 из 30 стран-участниц Альянса. По его словам, по этому вопросу есть разногласия с Турцией.