Протокол о приёме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 24 из 30 стран-участниц альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 9 сентября.

По словам генсека альянса, разногласия с Турцией по поводу членства двух стран по-прежнему сохраняются, однако вскоре их надеются преодолеть.

"Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении", - сказал Столтенберг.

Напомним, 29 июня лидеры стран НАТО на саммите официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза.

5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала первая страна - Канада.

Также Швеция, Финляндия и Турция перед саммитом НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности. Документ инициировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

Однако в конце августа министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявлял, что его страна так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму с точки зрения официальной Анкары.