Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО.

Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации в Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией в Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии не ведется, подчеркнул канцлер.

По словам австрийского канцлера, в международной сфере и сфере безопасности страна придерживается совместной политики Евросоюза. Также Вена планирует инвестировать больше средств в собственную оборону.

Премьер Словакии, в свою очередь, напомнил, что его страна оказывает Киеву всестороннюю помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если страны Северной Европы не выполнят обещания по "борьбе с терроризмом", данные в прошлом месяце.

Между тем в конце июня Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Было опубликовано видео исторического рукопожатия, скреплявшего соглашение.