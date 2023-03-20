Турция может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО саммита альянса, который пройдет в июле текущего года.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу, пишет "Андолу".

"Я сказал, что "зависит от них". Напомнил, что с 1 июня вступает в силу закон (о запрете деятельности, которая поддерживает террористические организации). Сказал, что членство Швеции в НАТО зависит от шагов Стокгольма, которые будут сделаны до саммита Альянса",- сказал Мевлют Чавушоглу, комментируя переговоры с главой шведского дипведомства.

На прошлой неделе Турция официально объявила в ближайший месяц одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции.

Между тем на днях Эрдоган заявил о готовности Турции провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО.

А ранее президент Турции заявил, что его страна не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Как известно, из-за антитурецких выступлений в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО (его должен одобрить Стамбул) застопорился, что признали и официальные шведские лица. Глава МИД Финляндии Хаависто оценил это так: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта". При этом, он все равно выразил надежду, что полноправное членство Швеции в Альянсе будет одобрено в июле на саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе.