Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС среди украинцев выросла до 82% и 85% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Международного республиканского института.

Больше всего вступление в НАТО поддерживают на западе (87%) и в центре (85%) страны. Самая низкая поддержка на востоке - 72%. На юге вступление в НАТО поддерживают 80% опрошенных.

При этом самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО в старшей возрастной группе: среди людей старше 51 года поддержка достигает 86%. В группе 18-35 лет поддержка наименьшая - 78%.

Вступление в ЕС поддерживают 85% опрошенных по сравнению с 80% в июне и апреле 2022 года.

Больше всего вступление в ЕС поддерживают на западе Украины - 89%. На востоке поддержка составляет 80%.

Что касается возрастного распределения, больше всего тех, кто за вступление в ЕС, в возрастных группах 18-35 и 51+.

Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре.

В Офисе президента считают, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз.