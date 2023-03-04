Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в этом году.

Такой прогноз сделала председатель Европарламента Роберта Метсола после сегодняшней встречи с президентом Украины во Львове

"Когда мы говорим, что Украина - это Европа, а Европа - это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году", - заявила Метсола, отметив прогресс, которого достигла Украина в выполнении рекомендаций Евросоюза.

В свою очередь, Владимир Зеленский также отметил, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца нынешнего года.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой. Главной темой встречи стала европейская интеграция Украины, ее перспективы и ближайшие этапы.

Ранее представители ЕС заявляли, что главное условие для вступления Украины в Евросоюз - окончание войны.

Также вице-президент Европарламента Катарина Барли отрицает возможность скорого вступления Украины в ЕС. По ее словам, Украина должна выполнить те же условия, что и все остальные кандидаты на вступление в ЕС. Они включают политические, экономические и правовые критерии - но во всех трех сферах требования "далеки от выполнения", говорит Барли.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.