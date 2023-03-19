Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не скоро примут в ЕС и что нужно вести переговоры с Россией.

Об этом он сообщил в подкасте газеты Luxemburger Post, который цитирует "Немецкая волна".

"Я полагаю, что по определенным причинам Украина нуждается в перспективе вступления в ЕС, но я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", - заявил Юнкер.

Он считает, что Украина сможет вступить в ЕС только после завершения войны и всех реформ. Такую перспективу он назвал долгосрочной.

"Неприемлемо просто так и по каким-то политическим причинам более высокого порядка принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам. В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", - сказал Юнкер.

Бывший глава ЕК заявил, что выступает за контакты с Россией и Китаем и призвал подавать сигналы о готовности к переговорам. Но при этом Путин, по его мнению "никоим образом не проявляет воли" к "серьезным переговорам о мире". Поэтому принуждать Украину к миру нельзя, поскольку "несправедливость остается несправедливостью".

Как писала "Страна", 4 марта Зеленский во Львове встретился с главой Европарламента и обсудил вступление Украины в ЕС.

Ранее глава Европарламента заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году.