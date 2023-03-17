ЕС планирует отправить Украине чек на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи на следующей неделе
Украина может уже на следующей неделе получить от Евросоюза второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"ЕС стремится поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй платеж MFA+ - 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные нужды”, - написал он в Твиттере.
Напомним, что в январе Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина. Первый транш поступил вскоре после этого.
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