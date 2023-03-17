Украина может уже на следующей неделе получить от Евросоюза второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС стремится поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй платеж MFA+ - 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные нужды”, - написал он в Твиттере.

Напомним, что в январе Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина. Первый транш поступил вскоре после этого.

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