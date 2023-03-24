Премьер Италии Джорджа Мелони накричала на депутатов во время объяснения, почему нужно продолжать поддерживать Украину.

В парламенте одна из депутатов призвала Мелони остановить поддержку Украины, на что та ответила: "А может, депутат, вы скажете это Путину?"

Затем глава итальянского правительства отметила, что удивлена такой просьбе от парламентариев, и поинтересовалась у них, не является ли это предательством их позиции.

"Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся, то мы даем согласие, - давайте называть вещи своими именами! - если мы остановимся, мы одобряем вторжение в Украину", - заявила Мелони.

Премьер добавила, что "не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир": "И поэтому я считаю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит не работать над мирным планом или над разрешением конфликта. Но думаете ли вы, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире".

Мелони поинтересовалась у депутатов, видят ли они, на каких условиях эта война может закончиться.

"Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдумы"? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права. И это безответственно!" - завершила премьер речь на повышенных тонах.

В феврале мы сообщали, что Мелони и Эмманюэль Макрон поссорились из-за приглашения Владимира Зеленского в Париж.

Между тем Зеленский обратился к Совету ЕС и потребовал дать современные самолеты и не затягивать передачу оружия.