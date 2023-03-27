Поддержка Украины в Словакии иссякает материально и морально, заявила президент страны Зузана Чапутова на Братиславской конференции по внешней политике.

Об этом сообщает iDNES.cz.

"Что касается возможной военной помощи, то ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы не будем инвестировать еще и в оборонку, мы не сможем продвинуться вперед даже в собственной обороне. Поддержка Украины также иссякает с точки зрения общественной поддержки, наверное, больше всего в Словакии", - заявила она.

По ее словам, большинство словаков по-прежнему склонны принимать беженцев из Украины, но большинство также считает, что их жизнь ухудшилась с приездом беженцев.

"Дезинформация и неверное толкование используются для снижения общественной поддержки действий, которые мы предпринимаем как страна. Благодаря этому растет разница между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан", - сказала она.

Ранее Словакия одобрила передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29 и системы ПВО "Куб".

Несмотря на такие шаги в Белом доме заявили, что решение Словакии передать Украине истребители не подтолкнет США к аналогичному шагу.

При этом страны Скандинавии договорились создать единый воздушный флот истребителей для защиты неба.