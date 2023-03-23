Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным силам Украины, самолеты уже покинули территорию Словакии.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook.

"Переброску осуществляли украинские пилоты по согласованию с ВВС Словакии и другими компонентами, которые обеспечили безопасность переброски и необходимую документацию", - написал Надь в Facebook в четверг.

Он уточнил, что остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам никакая дополнительная информация не будет обнародована заранее.

Всего Словакия и Польша передадут в Украину 33 истребителя МиГ-29.

При этом в Воздушных силах ВСУ сообщили, что истребители МиГ-29 не являются эффективным оружием против крылатых ракет и дронов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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