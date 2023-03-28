Берлин, который недавно начал поставки Киеву БМП Marder, хочет увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы с трех до более чем 15 миллиардов евро (то есть в пять раз).

Об этом пишет Der Spiegel.

"Вооруженная помощь Украине значительно расширяется", - пишет издание.

В материале говорится, что Германия хочет "многократно увеличить расходы на военную помощь Украине" в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Мелони накричала на депутатов парламента во время речи о помощи Украине. Она заявила, что "не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир". Также глава итальянского правительства отметила, что удивлена просьбой остановить помощь Украине, которая прозвучала от парламентариев, и поинтересовалась у них, не является ли это предательством их позиции.

Также мы писали, что США отправят Украине новый пакет военной помощи на $350 миллионов.

Кроме того, сообщалось, что Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Между тем, на прошлой неделе Зеленский выразил недовольство затягиванием поставок военной помощи Украине. Он сказал, что партнеры затягивают с передачей дальнобойного вооружения и новых самолетов.