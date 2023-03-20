Германия начала поставки боевых машин пехоты Marder в Украину. Они уже находятся в пути, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом сообщает CNN.

Он не раскрыл более подробных деталей о том, когда именно обещанные БМП будут доставлены в Украину.

Ранее Германия заявляла, что передаст Украине 40 единиц такой техники.

Напомним, украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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