Генерала Вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна отправят в отставку после его комментариев о войне в Украине.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, генерала Цорна в должности генерального инспектора Бундесвера сменит генерал-майор Карстен Бройер. Отставка Цорна, как уточняет AFP, произойдет уже в четверг.

В сентябре прошлого года глава Вооруженных сил Германии усомнился в том, что ВСУ смогут эффективно противостоять российским войскам.

В частности, в интервью журналу Focus Цорн заявил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте.

Известно, что Цорн также говорил, что российская армия может открыть второй фронт в Молдове, под Калининградом, на границе с Финляндией или в Грузии.

"Основная часть российских сухопутных войск в настоящее время, возможно, сосредоточена в Украине, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", - считает генерал.

63-летний Цорн был назначен на должность генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ пять лет назад бывшим министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. Пишут, его сменит нынешний начальник территориального командования генерал-лейтенант Карстен Брейер.

Ранее командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандального заявления, что Крым больше никогда не присоединится к Украине.