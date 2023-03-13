Комиссар Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль заявила, что немецкой армии не хватает буквально всего - от ремонта казарм до оборудования.

Об этом сообщает Die Zeit.

Хёгль раскритиковала плохие условия и оснащение Бундесвера: личную экипировку, приборы ночного видения, оборудование для связи, а также тяжелую габаритную технику. По ее словам, солдаты "борются с дефицитом каждый день" и это мешает тренировкам и учениям. В качестве примеров недостающих материалов она привела жилеты, рюкзаки, каски и, прежде всего, новые цифровые радиоприемники. Старым по 30 лет. Кроме того, нужно сделать новое оружие взамен того, которое Бундесвер предоставил Украине.

"Инфраструктура должна быть приведена в рабочее состояние, казармы не в хорошем состоянии, и нам также нужны деньги на текущие операции, на личный состав", — заявила военный комиссар, которая планирует представить свой ежегодный отчет о состоянии Бундесвера во вторник.

Министр обороны Борис Писториус запросил для Бундесвера еще десять миллиардов евро в дополнение к специальному фонду в размере 100 миллиардов евро. Это реалистичное требование, считает Хёгль.

"Бундесверу нужны деньги. Эти деньги вкладываются в наш мир, нашу свободу и нашу безопасность. И поэтому я держу пальцы скрещенными, чтобы утвердили их выделение", - заявила она.

Хёгль охарактеризовала заявление Писториуса о том, что вооруженные силы не могут быть защищены, как замечательное. Она добавила, что военные разделяют его оценку.

"Наши солдаты это знают и видят", - сказала она.

Чтобы способствовать закупке новых материалов для Бундесвера, федеральное правительство прошлым летом приняло закон об ускорении производства. Хёгль приветствовала упрощение процедур закупок, но потребовала, чтобы все ответственные лица принимали решения быстро и гибко.

"Мы должны закупать быстрее. Я думаю, что хороший баланс между быстрыми закупками на рынке и совместной разработкой в ​​Европе — это правильный путь", - считает она.

Это уже не первое заявление о плачевном состоянии Бундесвера. В ноябре немецкие издания писали, что немецкая армия страдает от массовой нехватки боеприпасов.

А в январе The Economist сообщил, что армия Германии из-за помощи Украине сейчас находится в самом бедственном состоянии, чем когда-либо.