Правительство Украины напрямую получает лишь 20% всего объема помощи США в размере 113 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол, выступая на слушаниях в своем комитете.

Маккол пояснил, что из общего объема помощи основная доля в размере 60% расходуется на "американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов".

WATCH 📺 CHM @RepMcCaul’s opening remarks at today’s hearing, “Oversight, Transparency, and Accountability of Ukraine Assistance,” here⬇️ pic.twitter.com/v5BFx0bjAY