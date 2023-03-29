Правительство Украины напрямую получает лишь 20% всего объема помощи США в размере 113 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол, выступая на слушаниях в своем комитете.

Маккол пояснил, что из общего объема помощи основная доля в размере 60% расходуется на "американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов".

WATCH 📺 CHM @RepMcCaul’s opening remarks at today’s hearing, “Oversight, Transparency, and Accountability of Ukraine Assistance,” here⬇️ pic.twitter.com/v5BFx0bjAY — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) March 29, 2023

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская помощь Украине находится под контролем. А республиканцы, и в частности Маккол, созвали сегодняшние слушания.

Замминистра обороны США Колин Каль говорил, что США давно озабочены проблемой коррупции в Украине, но с поставленным за последний год оружием нарушений не обнаружили. А генеральный инспектор министерства обороны Роберт Сторч рассказал о комплексной системе подотчетности и технологических решений для отслеживания возможных нарушений. Надзор за средствами осуществляют более 90 сотрудников.

Тем не менее лидеры республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис высказались за урезание помощи Украине. Трамп заявил, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах президента в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов его встречи с Владимиром Путиным.