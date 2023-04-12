Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал фото своей встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Соответствующие снимки Шмыгаль разместил в среду, 12 апреля, в своем Telegram-канале.

"Подробно обсудили срочные потребности Украины для успешного проведения очередной контрнаступательной операции по освобождению украинских земель. А также совместную работу по новым возможностям на будущее.

Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним. Призвал США поддержать предоставление ракет большей дальности", – также сообщил Шмыгаль.

Отметим, что о самолетах в его посте не упоминается, хотя CNN сообщил, что "Шмыгаль повторил запросы Украины на истребители F-15 и F-16".

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль закончил визит в Канаду и прибыл в США, где у него запланирован ряд встреч с американскими министрами.

Как мы рассказывали, Денис Шмыгаль прилетел в Канаду на самолете со смайликами. С их помощью он намекал на необходимость дать Украине истребители F-16.