Премьер-министр Денис Шмыгаль закончил визит в Канаду и прибыл в США, где у него запланирован ряд встреч с американскими министрами.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID и другими. Рассчитываем на новые договоренности", - говорится в сообщении премьера.

В Канаде Шмыгаль встретился с премьером Джастином Трюдо, вице-премьером Христей Фриланд, главами МИД и Минобороны, представителями деловых кругов и пенсионных фондов.

Обсуждалась, в том числе, поставка боеприпасов и бронетехники для контрнаступления ВСУ.

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